Генрих Мхитарян покинет «Рому» по завершении нынешнего сезона

«Рома» не планирует продлевать контракт с Генрихом Мхитаряном

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян покинет римский клуб по завершении нынешнего сезона, сообщает Roma Press со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, руководство «Ромы» не планирует продлевать контракт с 33-летним армянином, который истекает 30 июня 2022 года.

Отмечается, что одной из причин решения римского клуба не продлевать соглашение с полузащитником является его зарплата в размере 3 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Мхитарян забил три мяча и отдал семь результативных передач в 28 матчах за римлян.