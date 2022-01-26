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Генрих Мхитарян покинет «Рому» по завершении нынешнего сезона

«Рома» не планирует продлевать контракт с Генрихом Мхитаряном
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян покинет римский клуб по завершении нынешнего сезона, сообщает Roma Press со ссылкой на La Repubblica.

По информации источника, руководство «Ромы» не планирует продлевать контракт с 33-летним армянином, который истекает 30 июня 2022 года.

Отмечается, что одной из причин решения римского клуба не продлевать соглашение с полузащитником является его зарплата в размере 3 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Мхитарян забил три мяча и отдал семь результативных передач в 28 матчах за римлян.

Источник: https://romapress.net/roma-likely-to-part-ways-with-mkhitaryan-in-june/
Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Рома
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