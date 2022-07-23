Капелло объяснил, почему Кварацхелия напоминает ему Салаха

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от игры «Наполи» в следующем сезоне.

Итальянский специалист также рассказал о полузащитнике неаполитанцев Хвиче Кварацхелии, который напоминает форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Лучано Спаллетти потерял Кулибали, человека, который вселил в команду уверенность. Мне любопытно посмотреть, как они себя поведут в его отсутствии. Особенно интересно понаблюдать за Кварацхелией. Своими движениями он мне напоминает раннего Салаха», — цитирует Капелло Corriere dello Sport.

Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.

Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.