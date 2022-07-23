Капелло объяснил, почему Кварацхелия напоминает ему Салаха
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от игры «Наполи» в следующем сезоне.
Итальянский специалист также рассказал о полузащитнике неаполитанцев Хвиче Кварацхелии, который напоминает форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
«Лучано Спаллетти потерял Кулибали, человека, который вселил в команду уверенность. Мне любопытно посмотреть, как они себя поведут в его отсутствии. Особенно интересно понаблюдать за Кварацхелией. Своими движениями он мне напоминает раннего Салаха», — цитирует Капелло Corriere dello Sport.
Хавбек перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» за 10 миллионов евро.
Ранее Кварацхелия покинул казанский «Рубин» 31 марта 2022 года. За российский клуб полузащитник провел 73 матча, забил 9 мячей и отдал 18 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -