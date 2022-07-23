«Наполи» не будет предлагать Мертенсу новый контракт

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс покидает клуб. Об этом сообщил Radio Kiss Kiss Napoli во время беседы с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

Контракт 35-летнего бельгийца с клубом истек 1 июля. «Наполи» не стал его продлевать.

Мертенс выступал за клуб с 2013 года и является лучшим бомбардиром в его истории, забив 148 голов в 397 матчах.

Второй лучший бомбардир в истории «Наполи» Лоренцо Инсинье (122 гола) этим летом также покинул клуб. Нападающий перешел в «Торонто».