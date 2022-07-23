Мертенс покидает «Наполи». 35-летний бельгиец — лучший бомбардир в истории клуба
«Наполи» не будет предлагать Мертенсу новый контракт
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс покидает клуб. Об этом сообщил Radio Kiss Kiss Napoli во время беседы с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.
Контракт 35-летнего бельгийца с клубом истек 1 июля. «Наполи» не стал его продлевать.
Мертенс выступал за клуб с 2013 года и является лучшим бомбардиром в его истории, забив 148 голов в 397 матчах.
Второй лучший бомбардир в истории «Наполи» Лоренцо Инсинье (122 гола) этим летом также покинул клуб. Нападающий перешел в «Торонто».
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