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Мертенс покидает «Наполи». 35-летний бельгиец — лучший бомбардир в истории клуба

«Наполи» не будет предлагать Мертенсу новый контракт
Руслан Минаев
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс покидает клуб. Об этом сообщил Radio Kiss Kiss Napoli во время беседы с президентом неаполитанцев Аурелио Де Лаурентисом.

Контракт 35-летнего бельгийца с клубом истек 1 июля. «Наполи» не стал его продлевать.

Мертенс выступал за клуб с 2013 года и является лучшим бомбардиром в его истории, забив 148 голов в 397 матчах.

Второй лучший бомбардир в истории «Наполи» Лоренцо Инсинье (122 гола) этим летом также покинул клуб. Нападающий перешел в «Торонто».

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Дрис Мертенс
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