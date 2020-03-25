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Еще один игрок «Сампдории» заразился коронавирусом

19:04
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Тест полузащитника «Сампдории» Эдгара Барретто оказался положительным, сообщает Football Italia. Он заразился вместе с женой.

Ранее полузащитник команды Якуб Янкто рассказал, что в его клубе 15 человек сдали положительный тест.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 435 006 человек. Умерших — 19 625, выздоровевших — 111 822. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией, умерших — нет.

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