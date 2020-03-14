Эриксен в срочном порядке ищет новое жилье. Его выселили из отеля

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен временно остался без места жительства. Отель в Ломбардии, в котором проживал датчанин, был вынужден закрыться и выселить всех постояльцев, сообщает Marca.

Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно. Пока он не обзавелся в Италии своим собственным жильем. «Интер» в срочном порядке пытается решить возникшую проблему.