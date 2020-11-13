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Эриксен — об игровом времени в «Интере»: «Это не то, о чем я мечтал»

08:11
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен недоволен своей ролью в клубе.

«Это не то, о чем я мечтал. Я думаю, что все футболисты хотят играть как можно больше, но в конечном итоге тренер решает, кто выйдет на поле. Это очень странная ситуация, потому что болельщики хотят видеть, как я играю, и я тоже, но у тренера другие идеи, и как игрок я должен это уважать.

Пока я концентрируюсь только на своей игре. Когда откроется трансферное окно, тогда и посмотрим», — приводит слова Эриксена TV2 Sport.

Эриксен выступает за «Интер» с зимы 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

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