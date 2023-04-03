Гол Капуто с пенальти принес «Эмполи» победу над «Лечче»
«Эмполи» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 28-го тура итальянской серии А — 1:0.
Единственный гол на 62-й минуте забил Франческо Капуто, реализовавший пенальти.
После этой победы «Эмполи» с 31 очком занимает 14-е место в турнирной таблице серии А. «Лечче» с 27 баллами остался на 16-й строчке.
Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но стартовала с почти часовым опозданием из-за пожара в раздевалке хозяев поля.
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|55
|
3
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|28
|15
|6
|7
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|51
|
4
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|5
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|
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|
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|
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|
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|6
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|36
|
13
|Монца
|28
|9
|7
|12
|32-39
|34
|
14
|Эмполи
|28
|7
|10
|11
|25-36
|31
|
15
|Салернитана
|28
|6
|10
|12
|32-48
|28
|
16
|Лечче
|28
|6
|9
|13
|24-33
|27
|
17
|Специя
|28
|5
|10
|13
|24-44
|25
|
18
|Верона
|28
|4
|7
|17
|22-42
|19
|
19
|Сампдория
|28
|3
|6
|19
|16-47
|15
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20
|Кремонезе
|28
|1
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|17
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|1.04
|16:00
|
Кремонезе – Аталанта
|1 : 3
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|0 : 1
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|1 : 0
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|3 : 0
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|0 : 2
|2.04
|16:00
|
Специя – Салернитана
|1 : 1
|2.04
|19:00
|
Рома – Сампдория
|3 : 0
|2.04
|21:45
|
Наполи – Милан
|0 : 4
|3.04
|19:30
|
Эмполи – Лечче
|1 : 0
|3.04
|21:45
|
Сассуоло – Торино
|- : -
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|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
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Филип Костич
Ювентус
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|И
|К
|Ж
|
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
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|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
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|26
|1
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Аталанта
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