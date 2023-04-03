Гол Капуто с пенальти принес «Эмполи» победу над «Лечче»

«Эмполи» на своем поле обыграл «Лечче» в матче 28-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте забил Франческо Капуто, реализовавший пенальти.

После этой победы «Эмполи» с 31 очком занимает 14-е место в турнирной таблице серии А. «Лечче» с 27 баллами остался на 16-й строчке.

Встреча должна была начаться в 19.30 по московскому времени, но стартовала с почти часовым опозданием из-за пожара в раздевалке хозяев поля.