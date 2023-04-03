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3 апреля, 23:40

«Торино» сыграл вничью с «Сассуоло», Миранчук вышел на замену

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сассуоло» — «Торино».
Фото Global Look Press

«Торино» в гостях сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 28-го тура серии А — 1:1.

На 36-й минуте счет открыл форвард хозяев Андреа Пинамонти. На 66-й минуте ответный гол забил нападающий туринцев Антонио Санабриа.

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел со скамейки на 81-й минуте встречи, заменив Неманью Радоньича. Из-за травмы он пропустил игру 27-го тура против «Наполи» (0:4) и товарищеские матчи сборной России против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

«Торино» после 28 туров с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице серии А. «Сассуоло», набравший 37 очков, идет на 12-й строчке.

Италия. Серия А. 28-й тур
03 апр, 21:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:1
Торино

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Сассуоло
ФК Торино
0
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
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1.04 16:00
Кремонезе – Аталанта
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Интер – Фиорентина
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2.04 13:30
Болонья – Удинезе
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2.04 16:00
Монца – Лацио
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2.04 16:00
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Адемола Лукман

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Аталанта

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 26 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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