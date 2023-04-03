Миранчук остался в запасе «Торино» на матч против «Сассуоло»

«Торино» объявил стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в числе запасных на игру.

«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Схюрс, Гравильон, Родригес, Линетты, Риччи, Синго, Влашич, Радоньич, Санабрия.

В текущем сезоне 27-летний Миранчук провел за «Торино» 22 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Футболист получил травму перед началом сбора национальной команды России в Новогорске. Из-за повреждения он не смог присоединиться к сборной и пропустил товарищеские матчи против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Матч «Сассуоло» — «Торино» пройдет сегодня, 3 апреля, начало — 21.45 мск.