Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Эмполи»

«Интер» в гостях обыграл «Эмполи» в матче 31-го тура серии А — 3:0.

Дублем в составе гостей отметился Ромелу Лукаку.

На 88-й минуте матча третий мяч забил Лаутаро Мартинес, доведя счет до разгромного.

«Интер» располагается на 5-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 54 очка за 31 тур. «Эмполи» находится на 15-й строчке с 32 очками.