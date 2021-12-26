Экс-тренер «Торино» Джампаоло может возглавить «Специю»
Бывший главный тренер «Торино» Марко Джампаоло может возглавить «Специю», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, руководство клуба предложило 54-летнему специалисту контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон. Сейчас «Специю» возглавляет экс-полузащитник «Интера», «ПСЖ» и сборной Италии Тиагу Мотта.
«Специя» после 19 матчей занимает 17-е место в серии А, имея в активе 16 очков.
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