Форвард «Лацио» Мурики может вернуться в Турцию

Нападающий «Лацио» Ведат Мурики может вернуться в турецкий чемпионат.

По информации Mundo Deportivo, 27-летнего футболиста хотят обменять на защитника «Галатасарая» Патрика ван Анхолта.

Ранее переход Мурики в 2020 году в «Лацио» из «Фенербахче» за 20 миллионов евро вошел в число худших трансферов по версии издания La Gazzetta dello Sport.

Также сообщалось, что «Лацио» интересуется форвардом «Буде-Глимта» Эриком Ботхеймом, который рассматривается в качестве замены Мурики.

В сезоне-2021/22 чемпионата Италии албанский нападающий сыграл 11 матчей и забил один гол.