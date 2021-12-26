Форвард «Лацио» Мурики может вернуться в Турцию
Нападающий «Лацио» Ведат Мурики может вернуться в турецкий чемпионат.
По информации Mundo Deportivo, 27-летнего футболиста хотят обменять на защитника «Галатасарая» Патрика ван Анхолта.
Ранее переход Мурики в 2020 году в «Лацио» из «Фенербахче» за 20 миллионов евро вошел в число худших трансферов по версии издания La Gazzetta dello Sport.
Также сообщалось, что «Лацио» интересуется форвардом «Буде-Глимта» Эриком Ботхеймом, который рассматривается в качестве замены Мурики.
В сезоне-2021/22 чемпионата Италии албанский нападающий сыграл 11 матчей и забил один гол.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fichajes/20211224/1001711459/mercado-fichajes-directo-traspasos-rumores-cesiones.html
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