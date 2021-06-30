Александр Кокорин показал фото без футболки из тренажерного зала
20:42
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин опубликовал новую сторис в своем Instagram. 30-летний футболист показал подписчикам фото из тренажерного зала.
Кокорин сфотографировался перед зеркалом без футболки.
Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.
Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. По информации «СЭ», на игрока претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.
Александр Кокорин. Фото Instagram
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