Экс-игрок «Ювентуса» Алейников о коронавирусе в Италии: «Виновато правительство»

Бывший футболист «Ювентуса» Сергей Алейников, проживающий в Италии, рассказал о ситуации с пандемией коронавируса.

«Восприятие ситуации зависит от человека, — цитирует Алейникова «Прессбол». — Одни паникуют, другим все по барабану. Мне кажется, виновато правительство, которое своими запоздалыми и судорожными действиями породило в стране панику — итальянцы же народ эмоциональный, впечатлительный. Вот и получилось, что самые большие паникеры — итальянцы, и самые большие проблемы — у них.

Мы с женой спокойны. От Милана, где основной очаг распространения коронавируса, наш Лечче находится в тысяче километров. Как и большинство, добросовестно выполняем инструкции медиков: ходим в масках, максимально ограничиваем контракты с людьми, сидим дома. От чего приходится отказываться? В общем-то ни от чего. Живем отдельно, в гости ходим редко. Интернет работает, телевидение тоже, русскоязычные каналы действуют, можно старое-доброе советское кино посмотреть.

Все спортивные мероприятия в Италии отменены до 3 апреля. Соответственно и тренировать некого. Так что я в отпуске с нефиксированной датой. Безусловно, для итальянцев остаться без футбола — это катастрофа. Особенно горюют футбольные боссы, когда подсчитывают убытки. Но здоровье людей дороже".

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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