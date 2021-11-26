Пиоли сегодня подпишет новый контракт с «Миланом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подпишет свой новый контракт сегодня, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года. Также в нем будет прописана опция продления до июня 2024 года.

Официальное объявление должно произоайти в ближайшие часы.

AC Milan manager Stefano Pioli will sign his new contract today, confirmed. The agreement will be extended until June 2023 plus option until June 2024. Official announcement in the next hours. ??? #ACMilan — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2021

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. В этом сезоне команда набрала 32 очка и идет на втором месте в серии А.