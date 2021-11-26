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Пиоли сегодня подпишет новый контракт с «Миланом»

05:50
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подпишет свой новый контракт сегодня, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет рассчитано до июня 2023 года. Также в нем будет прописана опция продления до июня 2024 года.

Официальное объявление должно произоайти в ближайшие часы.

Пиоли возглавляет «Милан» с октября 2019 года. В этом сезоне команда набрала 32 очка и идет на втором месте в серии А.

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Евгений Козинов все материалы автора

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