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Экс-игрок «Интера» Адани оценил будущее Шкриньяра в «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Интера» Даниэле Адани поделился мнением о переходе защитника Милана Шкриньяра в «ПСЖ».

Футболист не стал продлевать контракт с миланским клубом и договорился о переходе в парижский клуб. Но в зимнее трансферное окно стороны не сумели осуществить трансфер.

«В прошлом году ушел Перишич, который был, возможно, лучшим игроком в серии А. У «Интера» есть цели, которых нужно достичь. На мой взгляд, руководство допустило ошибки, но игрок должен быть полезен своими выступлениями», — цитирует защитника Calciomercato.

В текущем сезоне 27-летний Шкриньяр сыграл 27 матчей за нерадзурри во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Милан Шкриньяр
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