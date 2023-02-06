Экс-игрок «Интера» Адани оценил будущее Шкриньяра в «ПСЖ»

Экс-защитник «Интера» Даниэле Адани поделился мнением о переходе защитника Милана Шкриньяра в «ПСЖ».

Футболист не стал продлевать контракт с миланским клубом и договорился о переходе в парижский клуб. Но в зимнее трансферное окно стороны не сумели осуществить трансфер.

«В прошлом году ушел Перишич, который был, возможно, лучшим игроком в серии А. У «Интера» есть цели, которых нужно достичь. На мой взгляд, руководство допустило ошибки, но игрок должен быть полезен своими выступлениями», — цитирует защитника Calciomercato.