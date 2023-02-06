«Барселона» интересуется сразу тремя игроками «Ювентуса»

«Барселона» интересуется несколькими игроками «Ювентуса», сообщает Goal.com.

По данным источника, каталонцы рассматривают для покупки Душана Влаховича, Федерико Кьезу и Мануэля Локателли. Игроки могут покинуть туринский клуб этим летом. Футболисты, скорее всего, будут не против сменить команду, так как «Юве» вряд ли пробьется в Лигу чемпионов в этом сезоне.

После 20 туров чемпионата Италии «Юве» с 23 набранными баллами занимает 13-е место.