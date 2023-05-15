Балотта: «Симоне Индзаги — недооцененный тренер»
Экс-голкипер «Лацио» Марко Балотта считает, что многие недооценивают главного тренера «Интера» Симоне Индзаги.
«Суперкубок Италии, Кубок Италии, а теперь может выиграть и Лигу чемпионов. вероятность этого — 50 на 50, в финале всегда такие шансы, какие бы там ни сражались команды», — цитирует Балотту ITASportPress.
«Интер» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 66 очков. 16 мая миланский клуб сыграет с «Миланом» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|35
|26
|5
|4
|70-25
|83
|
2
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|
3
|Интер
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|
4
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|
5
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|
6
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|
7
|Аталанта
|35
|17
|7
|11
|56-42
|58
|
8
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|
9
|Монца
|35
|13
|10
|12
|44-45
|49
|
10
|Фиорентина
|35
|13
|10
|12
|47-40
|49
|
11
|Болонья
|35
|12
|11
|12
|43-44
|47
|
12
|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|
13
|Сассуоло
|35
|12
|8
|15
|43-54
|44
|
14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|
15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|
16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|
17
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|
18
|Верона
|35
|7
|9
|19
|28-52
|30
|
19
|Кремонезе
|35
|4
|12
|19
|31-61
|24
|
20
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|21:45
|
Лацио – Лечче
|2 : 2
|13.05
|16:00
|
Салернитана – Аталанта
|1 : 0
|13.05
|19:00
|
Специя – Милан
|2 : 0
|13.05
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|4 : 2
|14.05
|13:30
|
Верона – Торино
|0 : 1
|14.05
|16:00
|
Фиорентина – Удинезе
|2 : 0
|14.05
|16:00
|
Монца – Наполи
|2 : 0
|14.05
|19:00
|
Болонья – Рома
|0 : 0
|14.05
|21:45
|
Ювентус – Кремонезе
|2 : 0
|15.05
|21:45
|
Сампдория – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|20
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|32
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|26
|1
|0
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