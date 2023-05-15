Пиоли рассказал о состоянии Леау перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о состоянии лидеров команды перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов с «Интером».

«Леау в порядке, он готов сыграть с «Интером». Вчера тренировались почти все футболисты. Мы надеемся, что в строй также вернуться Раде Крунич и Джуниор Мессиас», — сказал Пиоли на пресс-конференции.

Леау пропустил первый матч против «Интера» в полуфинале, который завершился поражением «Милана» со счетом 0:2.

Ответная игра пройдет 17 мая.