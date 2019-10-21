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Экс-главный тренер молодежной сборной Италии Ди Бьяджо может возглавить «Дженоа»

16:28
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Бывший главный тренер молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо может возглавить «Дженоа», сообщает журналист Николо Шира.

48-летний специалист присутствовал на игре «грифонов» с «Пармой» (1:5) в рамках 8-го тура чемпионата Италии, после чего провел переговоры с владельцем клуба из Генуи Энрико Прециози. Ранее сообщалось об интересе команды к Массимо Каррере, Тиагу Мотте и Франческо Гвидолину.

После 8 туров серии А «Дженоа» занимает предпоследнее место в таблице с 5 очками. Главный тренер команды Аурелио Андреаццоли в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

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