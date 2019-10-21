Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Дженоа», сообщает La Gazzetta dello Sport. Президент генуэзского клуба Энрико Прециози хотел уволить Аурелио Андреацолли две недели назад, но Дженнаро Гаттузо и Стефано Пиоли отказались от предложений возглавить команду.

После поражения от «Пармы» (1:5) Андреацолли признался, что готов уйти. Массимо Каррера является фаворитом на пост главного тренера «Дженоа».

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018-го. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат России-2016/17, бронзовые медали премьер-лиги-2017/18, а также Суперкубок-2017.

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