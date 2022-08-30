Гаврилов считает неприемлемым поведение Кокорина в «Фиорентине»

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на отказ нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина перейти в кипрский «Арис» и назвал его поведение неприемлемым.

«Я не в курсе, как ему там, удобно или нет. Ну, пусть он сам решает, что ему делать. Контракт с «Фиорентиной» у него же есть, и по нему он деньги получает. То есть играть не надо, а деньги получает. Вообще, для игрока это неприемлемо — сидеть на лавке и просто получать зарплату, это как-то выглядит не очень, — цитирует «ВсеПроСпорт» Гаврилова.

Также бывший игрок красно-белых объяснил, почему у Кокорина не получилось заиграть в Европе.

«У многих наших не сложилось там, если возьмете статистику. Европа — это совсем другой менталитет. А потом, нашим людям тяжело конкурировать с местными, а сейчас еще намного сложнее, потому что уровень футбола, как бы сказать помягче, слабее, чем в Европе», — добавил он.

31-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в 2021 году. Срок его действующего соглашения истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

С января 2021 года Кокорин принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.