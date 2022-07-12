Пименов посоветовал Кокорину выучить итальянский, чтобы лучше понимать тренера «Фиорентины»
Экс-футболист «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем Александра Кокорина.
«В «Фиорентине» высокая конкуренция за место в основном составе. В чем ему нужно прибавить, чтобы закрепиться? Думаю, что Кокорину нужно выучить язык, чтобы лучше понимать тренера и тонкости тактики. Он уже взрослый — разберется», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Кроме того, экс-футболист пожелал нападающему «Фиорентины» здоровья после перенесенного коронавируса.
«Коронавирус — болезнь неприятная, главное, чтоб она не пошла дальше, не было никаких осложнений. Пожелаем ему здоровья и будем ждать его возвращения», — добавил Пименов.
Ранее сообщалось, что 31-летний форвард перенес коронавирус.
В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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