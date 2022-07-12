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Пименов посоветовал Кокорину выучить итальянский, чтобы лучше понимать тренера «Фиорентины»

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Экс-футболист «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем Александра Кокорина.

«В «Фиорентине» высокая конкуренция за место в основном составе. В чем ему нужно прибавить, чтобы закрепиться? Думаю, что Кокорину нужно выучить язык, чтобы лучше понимать тренера и тонкости тактики. Он уже взрослый — разберется», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Кроме того, экс-футболист пожелал нападающему «Фиорентины» здоровья после перенесенного коронавируса.

«Коронавирус — болезнь неприятная, главное, чтоб она не пошла дальше, не было никаких осложнений. Пожелаем ему здоровья и будем ждать его возвращения», — добавил Пименов.

Ранее сообщалось, что 31-летний форвард перенес коронавирус.

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в 7 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Александр Кокорин
Руслан Пименов
ФК Фиорентина
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