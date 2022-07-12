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Агент Кулибали прилетел в Италию на переговоры с «Челси» и «Ювентусом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали Фали Рамадани прилетел в Италию. Он проведет переговоры с представителями «Челси» и «Ювентуса», которые претендуют на 30-летнего игрока, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее появлялась информация, что сенегалец не хочет оставаться в Италии, если покинет «Наполи».

Действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

ФК Наполи
ФК Челси
ФК Ювентус
Калиду Кулибали
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