Агент Кулибали прилетел в Италию на переговоры с «Челси» и «Ювентусом»
Агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали Фали Рамадани прилетел в Италию. Он проведет переговоры с представителями «Челси» и «Ювентуса», которые претендуют на 30-летнего игрока, сообщает Sky Sport Italia.
Ранее появлялась информация, что сенегалец не хочет оставаться в Италии, если покинет «Наполи».
Действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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|Милан
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2
|Интер
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|0-0
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3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ювентус
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Аталанта
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|0
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|0-0
|0
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9
|Верона
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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