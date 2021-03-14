Экс-арбитр считает, что Роналду заслужил удаление за удар шипами в подбородок вратаря «Кальяри»
Бывший арбитр Лука Марелли считает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заслужил удаление в матче чемпионата Италии против «Кальяри» (3:1).
На 14-й минуте встречи Роналду попал ногой в подбородок вратарю соперника Алессио Краньо, и у того пошла кровь. Судья показал Роналду желтую карточку.
«Это красная карточка, классический случай грубого нарушения, — цитирует juventusnews24.com Марелли. — Роналду действовал хоть и непреднамеренно, но его действия попадают под нарушение. ВАР сработал плохо».
Роналду в результате провел все 90 минут, забив все три мяча команды за 32 минуты.
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