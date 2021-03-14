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Экс-арбитр считает, что Роналду заслужил удаление за удар шипами в подбородок вратаря «Кальяри»

14 марта 2021, 23:52
&quot;Кальяри&quot; - &quot;Ювентус&quot; - 1:3. Криштиану Роналду попадает в подбородок Алессио Краньо. Фото Twitter
&quot;Кальяри&quot; - &quot;Ювентус&quot; - 1:3. Криштиану Роналду попадает в подбородок Алессио Краньо. Фото Twitter
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Бывший арбитр Лука Марелли считает, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заслужил удаление в матче чемпионата Италии против «Кальяри» (3:1).

На 14-й минуте встречи Роналду попал ногой в подбородок вратарю соперника Алессио Краньо, и у того пошла кровь. Судья показал Роналду желтую карточку.

«Это красная карточка, классический случай грубого нарушения, — цитирует juventusnews24.com Марелли. — Роналду действовал хоть и непреднамеренно, но его действия попадают под нарушение. ВАР сработал плохо».

Роналду в результате провел все 90 минут, забив все три мяча команды за 32 минуты.

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