Криштиану Роналду назвал себя став лучшим бомбардиром в истории футбола и обратился к Пеле

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые назвал себя став лучшим бомбардиром в истории футбола. Благодаря хет-трику в ворота «Кальяри» в матче чемпионата Италии португалец добрался до отметки в 770 официальных голов за карьеру. В активе Пеле - 767 голов.

Роналду после игры с "Кальяри" обратился к легендарному бразильцу Пеле, которого он опередил.

«Мое вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсоном Арантисом ду Насименто, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов, учитывая 9 голов за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду, как официальные.

Мир изменился с тех пор, и футбол тоже изменился, но это не означает, что мы можем просто стереть историю ради наших интересов.

Когда я достигаю отметки 770 официальных голов в карьере, я в первую очередь обращаюсь к Пеле. В мире нет игрока, который бы не вырос на рассказах о его матчах, его голах и достижениях, и я не исключение. По этой причине я полон радости и гордости, когда признаю голы, которые вывели меня на первое место в мировом списке бомбардиров, позволив превзойти рекорд Пеле, о чем я не мог мечтать, когда рос на Мадейре.

Теперь я в предвкушении следующих игр и испытаний, очередных рекордов и трофеев! Поверьте, эта история еще далека от завершения.

Будущее впереди, а «Ювентусу» и Португалии еще многое предстоит выиграть! Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии! Вперед!» - написал Роналду в Instagram.