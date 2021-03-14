Пеле восхитился Роналду и поздравил с абсолютным рекордом по количеству забитых голов
Легендарный бразильский форвард Пеле выразил восхищение нападающим «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Экс-футболист поздравил 36-летнего игрока с абсолютным рекордом по количеству голов.
Оформив хет-трик в игре чемпионата Италии против «Кальяри» (3:1), Роналду достиг отметки в 770 голов в карьере, в то время как Пеле отличился 767 раз.
«Восхищаюсь тобой. Люблю смотреть как ты играешь, и ни для кого это не секрет. Жизнь — это одинокий полет, каждый совершает свое собственное путешествие. И какое же путешествие у тебя!» — написал Пеле в Instagram.
В текущем сезоне Роналду провел 33 матча за «Ювентус», забил 30 голов и сделал пять результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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