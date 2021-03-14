Пеле восхитился Роналду и поздравил с абсолютным рекордом по количеству забитых голов

Легендарный бразильский форвард Пеле выразил восхищение нападающим «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Экс-футболист поздравил 36-летнего игрока с абсолютным рекордом по количеству голов.

Оформив хет-трик в игре чемпионата Италии против «Кальяри» (3:1), Роналду достиг отметки в 770 голов в карьере, в то время как Пеле отличился 767 раз.

«Восхищаюсь тобой. Люблю смотреть как ты играешь, и ни для кого это не секрет. Жизнь — это одинокий полет, каждый совершает свое собственное путешествие. И какое же путешествие у тебя!» — написал Пеле в Instagram.

В текущем сезоне Роналду провел 33 матча за «Ювентус», забил 30 голов и сделал пять результативных передач.