Джузеппе Маротта: "Игуаин не просил о продаже"
Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта опроверг слухи о возможной продаже нападающего Гонсало Игуаина?. Также он подтвердил интерес к защитнику "Интера" Жоау Канселу.
- Игуаин не просил продать его, - цитирует Sky Sports Маротту. - Канселу нам интересен, мы ищем такого игрока, как он. Икарди? Это журналистские фантазии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|25
|21
|3
|1
|63-12
|66
|
2
|Ювентус
|26
|17
|6
|3
|41-19
|57
|
3
|Милан
|26
|16
|5
|5
|50-32
|53
|
4
|Болонья
|26
|13
|9
|4
|39-23
|48
|
5
|Аталанта
|25
|14
|4
|7
|48-24
|46
|
6
|Рома
|25
|12
|5
|8
|45-30
|41
|
7
|Лацио
|25
|12
|4
|9
|31-26
|40
|
8
|Фиорентина
|25
|11
|5
|9
|37-29
|38
|
9
|Наполи
|25
|10
|7
|8
|34-29
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|9
|7
|23-22
|36
|
11
|Монца
|26
|9
|9
|8
|27-30
|36
|
12
|Дженоа
|26
|8
|9
|9
|28-31
|33
|
13
|Эмполи
|26
|6
|7
|13
|22-40
|25
|
14
|Лечче
|26
|5
|9
|12
|24-43
|24
|
15
|Удинезе
|26
|3
|14
|9
|25-40
|23
|
16
|Фрозиноне
|26
|6
|5
|15
|34-55
|23
|
17
|Сассуоло
|25
|5
|5
|15
|31-48
|20
|
18
|Верона
|26
|4
|8
|14
|23-36
|20
|
19
|Кальяри
|26
|4
|8
|14
|24-47
|20
|
20
|Салернитана
|26
|2
|7
|17
|20-53
|13
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.02
|22:45
|
Болонья – Верона
|2 : 0
|24.02
|17:00
|
Сассуоло – Эмполи
|2 : 3
|24.02
|20:00
|
Салернитана – Монца
|0 : 2
|24.02
|22:45
|
Дженоа – Удинезе
|2 : 0
|25.02
|14:30
|
Ювентус – Фрозиноне
|3 : 2
|25.02
|17:00
|
Кальяри – Наполи
|1 : 1
|25.02
|20:00
|
Лечче – Интер
|0 : 4
|25.02
|22:45
|
Милан – Аталанта
|1 : 1
|26.02
|20:30
|
Рома – Торино
|- : -
|26.02
|22:45
|
Фиорентина – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|22
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Оливье Жиру
Милан
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|24
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|21
|1
|5
|
|
Ламек Банда
Лечче
|17
|1
|4
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