Джузеппе Маротта: "Игуаин не просил о продаже"

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта опроверг слухи о возможной продаже нападающего Гонсало Игуаина?. Также он подтвердил интерес к защитнику "Интера" Жоау Канселу.

- Игуаин не просил продать его, - цитирует Sky Sports Маротту. - Канселу нам интересен, мы ищем такого игрока, как он. Икарди? Это журналистские фантазии.