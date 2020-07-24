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«Джиро д'Италия» пройдет по новому маршруту. Веломногодневка стартует четырьмя этапами на Сицилии

16:38
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Престижная многодневная велогонка «Джиро д'Италия» пройдет по новому маршруту, сообщает Sportsnet.

Гонка стартует 3 октября в городе Монреале на Сицилии. Остров примет четыре этапа, затем гонщики перебазируются на Апеннинский полуостров.

Соревнования продлятся до 25 октября. Традиционно «Джиро» проходит весной, однако из-за пандемии гонку пришлось сдвинуть на осень.

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