«Джиро д'Италия» пройдет по новому маршруту. Веломногодневка стартует четырьмя этапами на Сицилии

Престижная многодневная велогонка «Джиро д'Италия» пройдет по новому маршруту, сообщает Sportsnet.

Гонка стартует 3 октября в городе Монреале на Сицилии. Остров примет четыре этапа, затем гонщики перебазируются на Апеннинский полуостров.

Соревнования продлятся до 25 октября. Традиционно «Джиро» проходит весной, однако из-за пандемии гонку пришлось сдвинуть на осень.