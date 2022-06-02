Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Роме»

Полузащитник Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в 29-летнем англичанине заинтересован Жозе Моуринью, который работал с футболистом в «Манчестер Юнайтед».

Также на игрока претендуют «Эвертон» и «Вест Хэм».

Вчера, 1 июня, «Манчестер Юнайтед» объявил, что Лингард уходит из команды на правах свободного агента в связи с истечением контракта. Полузащитник — воспитанник «МЮ», в сезоне-2021/22 он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 22 матчах за команду.