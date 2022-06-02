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Сегодня, 16:16

Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Роме»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в 29-летнем англичанине заинтересован Жозе Моуринью, который работал с футболистом в «Манчестер Юнайтед».

Также на игрока претендуют «Эвертон» и «Вест Хэм».

Вчера, 1 июня, «Манчестер Юнайтед» объявил, что Лингард уходит из команды на правах свободного агента в связи с истечением контракта. Полузащитник — воспитанник «МЮ», в сезоне-2021/22 он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 22 матчах за команду.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Roma/02-06-2022/lingard-obiettivo-roma-mourinho-440804233139.shtml?cmpid=shortener_f73d4853NJ

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Обе забьют - да

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21%

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3.40
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П1

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2.28

Обе забьют - да

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Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Джесси Лингард
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
13
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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Торино – Рома
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Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
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Специя – Наполи
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22.05 19:00
Интер – Сампдория
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Итан Ампаду

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