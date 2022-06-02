Сарри продлил контракт с «Лацио» до 2025 года

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри продлил контракт с клубом до 2025 года, сообщает пресс-служба.

Сарри возглавил команду прошлым летом. В сезоне-2021/22 римская команда заняла пятое место (64 очка).

По информации Corriere dello Sport, Сарри будет получать зарплату в размере 3,5 миллиона евро в год.