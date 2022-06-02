«Салернитана» уволила главного тренера Сабатини, несмотря на сохранение места в серии А

«Салернитана» объявила об увольнении главного тренера Вальтера Сабатини.

Клуб не стал продлевать контракт с 67-летним специалистом.

Сабатини тренировал «Салернитану» с января 2022 года. Под его руководством команда заняла 17-е место в турнирной таблице серии А и избежала вылета из высшего дивизиона чемпионата Италии.