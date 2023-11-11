«Милан» упустил победу в матче с «Лечче», за который забил бывший игрок тульского «Арсенала»
«Милан» в гостях сыграл вничью с «Лечче» в матче 12 тура итальянской серии А — 2:2.
Счет на 28-й минуте открыл Оливье Жиру. Через 7 минут преимущество «россонери» удвоил Тиджани Рейндерс.
На 66-й минуте отставание хозяев сократил Никола Сансоне, а ничью «Лечче» принес гол экс-форварда тульского «Арсенала» Ламека Банда на 70-й минуте. Замбиец играл в России с 2019 по 2022 годы.
«Милан» не побеждает в серии А с 7 октября — в 8-м туре команда Стефано Пиоли обыграла «Дженоа» (1:0). С 23 очками команда занимает третье место в чемпионате Италии.
«Лечче» (14 очков) поднялся на 13-е место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|9
|1
|1
|27-6
|28
|
2
|Ювентус
|11
|8
|2
|1
|17-6
|26
|
3
|Милан
|12
|7
|2
|3
|20-14
|23
|
4
|Наполи
|11
|6
|3
|2
|24-12
|21
|
5
|Аталанта
|11
|6
|1
|4
|19-10
|19
|
6
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|12-8
|18
|
7
|Рома
|11
|5
|2
|4
|22-14
|17
|
8
|Фиорентина
|11
|5
|2
|4
|18-15
|17
|
9
|Монца
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Лацио
|11
|5
|1
|5
|13-13
|16
|
11
|Фрозиноне
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
12
|Торино
|11
|4
|3
|4
|9-13
|15
|
13
|Лечче
|12
|3
|5
|4
|13-16
|14
|
14
|Дженоа
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|
15
|Сассуоло
|12
|3
|3
|6
|16-21
|12
|
16
|Удинезе
|11
|1
|7
|3
|7-14
|10
|
17
|Кальяри
|11
|2
|3
|6
|11-22
|9
|
18
|Верона
|12
|2
|2
|8
|7-16
|8
|
19
|Эмполи
|11
|2
|1
|8
|4-21
|7
|
20
|Салернитана
|12
|0
|5
|7
|8-24
|5
|10.11
|20:30
|
Сассуоло – Салернитана
|2 : 2
|10.11
|22:45
|
Дженоа – Верона
|1 : 0
|11.11
|17:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|11.11
|20:00
|
Ювентус – Кальяри
|- : -
|11.11
|22:45
|
Монца – Торино
|- : -
|12.11
|14:30
|
Наполи – Эмполи
|- : -
|12.11
|17:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|12.11
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|- : -
|12.11
|20:00
|
Лацио – Рома
|- : -
|12.11
|22:45
|
Интер – Фрозиноне
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|10
|1
|3
|
|
Исак Хиен
Верона
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|9
|1
|1