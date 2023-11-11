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«Милан» упустил победу в матче с «Лечче», за который забил бывший игрок тульского «Арсенала»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лечче» — «Милан».
Фото Reuters

«Милан» в гостях сыграл вничью с «Лечче» в матче 12 тура итальянской серии А — 2:2.

Счет на 28-й минуте открыл Оливье Жиру. Через 7 минут преимущество «россонери» удвоил Тиджани Рейндерс.

На 66-й минуте отставание хозяев сократил Никола Сансоне, а ничью «Лечче» принес гол экс-форварда тульского «Арсенала» Ламека Банда на 70-й минуте. Замбиец играл в России с 2019 по 2022 годы.

«Милан» не побеждает в серии А с 7 октября — в 8-м туре команда Стефано Пиоли обыграла «Дженоа» (1:0). С 23 очками команда занимает третье место в чемпионате Италии.

«Лечче» (14 очков) поднялся на 13-е место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 12-й тур
11 нояб, 17:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
2:2
Милан

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Лечче
ФК Милан
0
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«Дженоа» победил «Верону» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 9 1 1 27-6 28
2
 Ювентус 11 8 2 1 17-6 26
3
 Милан 12 7 2 3 20-14 23
4
 Наполи 11 6 3 2 24-12 21
5
 Аталанта 11 6 1 4 19-10 19
6
 Болонья 11 4 6 1 12-8 18
7
 Рома 11 5 2 4 22-14 17
8
 Фиорентина 11 5 2 4 18-15 17
9
 Монца 11 4 4 3 12-10 16
10
 Лацио 11 5 1 5 13-13 16
11
 Фрозиноне 11 4 3 4 17-18 15
12
 Торино 11 4 3 4 9-13 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 11 1 7 3 7-14 10
17
 Кальяри 11 2 3 6 11-22 9
18
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
19
 Эмполи 11 2 1 8 4-21 7
20
 Салернитана 12 0 5 7 8-24 5
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10.11 20:30
Сассуоло – Салернитана
 2 : 2
10.11 22:45
Дженоа – Верона
 1 : 0
11.11 17:00
Лечче – Милан
 2 : 2
11.11 20:00
Ювентус – Кальяри
 - : -
11.11 22:45
Монца – Торино
 - : -
12.11 14:30
Наполи – Эмполи
 - : -
12.11 17:00
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 4
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 10 1 3
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 9 1 1
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