«Милан» упустил победу в матче с «Лечче», за который забил бывший игрок тульского «Арсенала»

«Милан» в гостях сыграл вничью с «Лечче» в матче 12 тура итальянской серии А — 2:2.

Счет на 28-й минуте открыл Оливье Жиру. Через 7 минут преимущество «россонери» удвоил Тиджани Рейндерс.

На 66-й минуте отставание хозяев сократил Никола Сансоне, а ничью «Лечче» принес гол экс-форварда тульского «Арсенала» Ламека Банда на 70-й минуте. Замбиец играл в России с 2019 по 2022 годы.

«Милан» не побеждает в серии А с 7 октября — в 8-м туре команда Стефано Пиоли обыграла «Дженоа» (1:0). С 23 очками команда занимает третье место в чемпионате Италии.

«Лечче» (14 очков) поднялся на 13-е место в турнирной таблице.