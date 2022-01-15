«Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера команды
Украинский специалист Андрей Шевченко освобожден от должности главного тренера «Дженоа». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба 15 января.
Исполняющим обязанности главного тренера «Дженоа» временно стал Абдулай Конко, которому будет помогать Роберто Мургита.
«Клуб благодарит Андрея Шевченко и его помощников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы», — написано в официальном Twitter «Дженоа».
45-летний Шевченко возглавил команду 7 ноября. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях.
«Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице серии А.
?? Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko ? stato sollevato dall'incarico. Il Club ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022
? https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC
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|Интер
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|Милан
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|46-23
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3
|Наполи
|21
|13
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|37-15
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4
|Аталанта
|20
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|5
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|44-26
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5
|Ювентус
|21
|11
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|5
|32-21
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6
|Рома
|21
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|35-28
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7
|Фиорентина
|20
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|8
|34-29
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8
|Лацио
|21
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|43-39
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9
|Торино
|20
|8
|4
|8
|27-19
|28
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10
|Сассуоло
|21
|7
|7
|7
|36-33
|28
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11
|Эмполи
|21
|8
|4
|9
|34-42
|28
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12
|Верона
|21
|7
|6
|8
|37-35
|27
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13
|Болонья
|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
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14
|Удинезе
|19
|4
|8
|7
|28-34
|20
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15
|Сампдория
|21
|5
|5
|11
|28-38
|20
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16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
|12
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20
|Салернитана
|19
|3
|2
|14
|13-43
|11
|21.12
|20:30
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Удинезе – Салернитана
|- : -
|21.12
|22:45
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Дженоа – Аталанта
|0 : 0
|21.12
|22:45
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Ювентус – Кальяри
|2 : 0
|22.12
|18:30
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Венеция – Лацио
|1 : 3
|22.12
|18:30
|
Сассуоло – Болонья
|0 : 3
|22.12
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|1 : 1
|22.12
|20:30
|
Интер – Торино
|1 : 0
|22.12
|20:30
|
Рома – Сампдория
|1 : 1
|22.12
|22:45
|
Наполи – Специя
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Эмполи – Милан
|2 : 4
|Г
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Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
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Чиро Иммобиле
Лацио
|15
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
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Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
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Хакан Чалханоглу
Интер
|5
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Тео Эрнандес
Милан
|5
|И
|К
|Ж
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Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
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Луис Фелипе
Лацио
|18
|1
|8
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Итан Ампаду
Венеция
|13
|1
|7