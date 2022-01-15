В «Аталанте» прокомментировали информацию о переходе Миранчука в «Дженоа»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Дженоа».

«Дженоа» одна из трех команд, которая сделала предложение по Миранчуку. Речь идет об аренде. Мы еще не приняли окончательного решения", — цитирует Сартори «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что российский полузащитник продолжит карьеру в «Дженоа».

Кроме того сообщалось, что 26-летним Миранчуком интересовались «Верона», «Торино» и «Сампдория».

Футболист выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В сезоне-2021/22 он принял участие в 14 матчах «Аталанты», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает россиянина в 11 миллионов евро.