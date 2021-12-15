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«Дженоа» обыграл «Салернитану» в Кубке Италии и одержал первую победу под руководством Шевченко

00:59
Андрей Шевченко. Фото Twitter
Андрей Шевченко. Фото Twitter
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«Дженоа» победил «Салернитану» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Италии. Генуэзский клуб одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко.

Единственный мяч на 76-й минуте забил Калеб Экубан. В 1/8 финала «Дженоа» сыграет с «Миланом» — клубом, за который выступал Шевченко.

В других матчах этой стадии «Удинезе» разгромил «Кротоне» (4:0), а «Венеция» победила «Тернану» (3:1).

Италия. Кубок. 1/16 финала
14 дек, 23:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
1:0
Салернитана
Голы
Экубан, 76 (1:0)
Дженоа
Шемпер Сабелли Бани Бираски Васкес Камбьясо (Гильоне, 46 ) Эрнани (Туре, 89 ) Портанова (Мелегони, 60 ) Гальдамес Экубан Дестро (Каллон, 60 )
Салернитана
Фьорилло Ярошиньски Богдан (Дьембер, 83) Гальоло Делли Карри Шиавоне (Оби, 65) Ди Таккио Кастанос (Кулибали, 75) Кешрида Джурич (Гондо, 83) Вергани (Сими, 66)
Предупреждения
Гальдамес 21, Васкес 32  -  Шиавоне 11, Вергани 45, Ди Таккио 57
Судьи
Серра
Италия. Кубок. 1/16 финала
14 дек, 20:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
4:0
Кротоне
Голы
Пуссетто, 20 (1:0), Де Майо, 28 (2:0), Саксесс, 41 (3:0), Пуссетто, 62 (4:0)
Удинезе
Паделли Перес Самир (Форестьери, 58 ) Зегелар Де Майо Соппи Макенго (Молина, 46 ) Яяло (Арслан, 65 ) Самарджич Саксесс Пуссетто (Несторовски, 65 )
Предупреждения
Яяло 36, Зегелар 83  - 
Судьи
Гуальтьери
Италия. Кубок. 1/16 финала
14 дек, 17:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
3:1
Тернана
Голы
Хейманс, 49 (1:0), Петтинари, 53 (1:1), Чрнигой, 66 (2:1), Форте, 81 (3:1)
Венеция
Леццерини Маццокки Модоло Шнегг Свобода Сигурдссон (де Врис, 76 ) Фьордилино (Тессманн, 46 ) Хейманс (Йонсен, 61 ) Перец (Кийен, 60 ) Форте Бьяркасон (Чрнигой, 60 )
Предупреждения
Шнегг 8, Сигурдссон 23, Чрнигой 74, де Врис 79  - 
Судьи
Минелли

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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