«Дженоа» обыграл «Салернитану» в Кубке Италии и одержал первую победу под руководством Шевченко

«Дженоа» победил «Салернитану» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Италии. Генуэзский клуб одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко.

Единственный мяч на 76-й минуте забил Калеб Экубан. В 1/8 финала «Дженоа» сыграет с «Миланом» — клубом, за который выступал Шевченко.

В других матчах этой стадии «Удинезе» разгромил «Кротоне» (4:0), а «Венеция» победила «Тернану» (3:1).