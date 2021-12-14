Папа Римский принял Златана Ибрагимовича. Фото
20:49
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимовч был принят на частной аудиенции Папой Франциском.
«Милан» сыграл вничью с «Удинезе» в 17-м туре итальянской серии А. Встреча прошла в Удине завершилась со счетом 1:1. Гол «Милана» в компенсированное время матча забил Златан Ибрагимович. Для 40-летнего шведа этот мяч стал 300-м в карьере в топ-5 европейских лиг.
В XXI веке больше Златана в этих турнирах забили только Криштиану Роналду (483) и Лионель Месси (475).
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