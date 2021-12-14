Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Папа Римский принял Златана Ибрагимовича. Фото

20:49
Теги:

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимовч был принят на частной аудиенции Папой Франциском.

«Милан» сыграл вничью с «Удинезе» в 17-м туре итальянской серии А. Встреча прошла в Удине завершилась со счетом 1:1. Гол «Милана» в компенсированное время матча забил Златан Ибрагимович. Для 40-летнего шведа этот мяч стал 300-м в карьере в топ-5 европейских лиг.

В XXI веке больше Златана в этих турнирах забили только Криштиану Роналду (483) и Лионель Месси (475).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Приравнивается к изнасилованию. Во французском спорте — новый секс-скандал
Тревожный звонок: гости Мосбиржи получили худший новогодний подарок
0
Реклама