«Дженоа» показал, как Шомуродова поздравили с голом в матче со «Специей»

Пресс-служба «Дженоа» в Twitter опубликовала видеозапись, на которой игроки клуба после победы в матче 33-го тура чемпионата Италии со «Специей» (2:0) поздравляют форварда Элдора Шомуродова с забитым мячом.

«Все без ума от Элдора», — говорится в сообщении клуба.

??? Tutti pazzi per Eldor!



? Giocatori e membri dello staff, li riconoscete tutti? pic.twitter.com/ZfOJUcUisY — Genoa CFC (@GenoaCFC) April 26, 2021

В текущем сезоне 25-летний экс-форвард «Ростова» провел за итальянский клуб 26 матчей и забил 4 гола. «Дженоа» (36 очков) занимает 13-е место в таблице.