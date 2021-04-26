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«Дженоа» показал, как Шомуродова поздравили с голом в матче со «Специей»

19:44
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Пресс-служба «Дженоа» в Twitter опубликовала видеозапись, на которой игроки клуба после победы в матче 33-го тура чемпионата Италии со «Специей» (2:0) поздравляют форварда Элдора Шомуродова с забитым мячом.

«Все без ума от Элдора», — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне 25-летний экс-форвард «Ростова» провел за итальянский клуб 26 матчей и забил 4 гола. «Дженоа» (36 очков) занимает 13-е место в таблице.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GenoaCFC/status/1386703335315714055

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