37-летний Де Росси вылечился от коронавируса

Бывший футболист и капитан «Ромы», а ныне член тренерского штаба сборной Италии Даниеле Де Росси вылечился от коронавируса.

Жена футболиста Сара Фельбербаум сообщила, что сумела обнять Де Росси впервые за 37 дней. Она опубликовала в Instagram совместное фото с супругом.

Де Росси был госпитализирован в одну из больниц Рима в пятницу, 9 апреля. У 37-летнего специалиста были выявлены осложнения на фоне коронавируса, в том числе пневмония.