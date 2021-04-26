37-летний Де Росси вылечился от коронавируса
20:25
Бывший футболист и капитан «Ромы», а ныне член тренерского штаба сборной Италии Даниеле Де Росси вылечился от коронавируса.
Жена футболиста Сара Фельбербаум сообщила, что сумела обнять Де Росси впервые за 37 дней. Она опубликовала в Instagram совместное фото с супругом.
Де Росси был госпитализирован в одну из больниц Рима в пятницу, 9 апреля. У 37-летнего специалиста были выявлены осложнения на фоне коронавируса, в том числе пневмония.
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