Дженнаро Гаттузо – о возможном уходе в "Ньюкасл": "Слухи необоснованны"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо опроверг слухи об уходе в "Ньюкасл" перед ответным полуфинальным матчем Кубка Италии против "Лацио", информирует Football Italia.

Первая встреча "Милан" – "Лацио" завершилась со счетом 0:0.

– Выход в финал Кубка Италии очень важен в текущем сезоне для "Милана". Завтра будет настоящее футбольное шоу. Игроки и тренеры думают только о футболе. У меня прекрасная дружба с Индзаги, но только не на поле. Моя встреча с агентом Хорхе Мендесом? Я часто вижу Мендеса, мне нравится хорошая еда и разговоры о футболе. Слухи о "Ньюкасле" необоснованны. Мы просто хорошие друзья с Мендесом, – цитирует Гаттузо Football Italia.

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