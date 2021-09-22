Джеко прокомментировал 1500-ю победу «Интера» в серии А
09:58
Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал победу команды над «Фиорентиной» (3:1) в матче 5-го тура чемпионата Италии.
«Это победа в стиле великой команды, потому что мы таковой и являемся. Нам пришлось тяжело в первом тайме, «Фиорентина» была хороша в первые 45 минут. Мы были более полноценной командой на поле и забили два гола на старте второго тайма, которые перевернули весь матч. Талантливые игроки всегда поладят друг с другом. Я рад, что играю вместе с великими чемпионами, надеюсь, мы одержим немало побед в этом сезоне», — приводит Football Italia слова Джеко.
Победа над «Фиорентиной» стала для «Интера» 1500-й в серии А.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/dzeko-victory-of-a-great-inter-team/
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