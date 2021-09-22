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«Милан» поздравил Роналдо с 45-летием

10:11
Роналдо. Фото AFP
Роналдо. Фото AFP
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«Милан» поздравил бывшего нападающего команды Роналдо с 45-летием.

«Талант, каких мало. С днем рождения, Феномен!» — говорится в публикации в официальном Twitter «Милана».

Роналдо выступал за «Милан» с 2007 по 2008 год, на его счету 9 голов и 5 результативных передач в 20 матчах за «россонери». Форвард также известен по выступлениям за «Реал», «Интер» и «Барселону», а также за сборную Бразилии.

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Иван Торопцев все материалы автора

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