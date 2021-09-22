Итальяно о поражении от «Интера»: «Важно видеть наполовину полный стакан»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 5-го чемпионата Италии против «Интера» (1:3).

«Важно видеть наполовину полный стакан, потому что мы очень хорошо играли 70 минут и покинули поле под аплодисменты наших болельщиков даже после поражения. Это важно для нас и для меня. В первом тайме «Интер» практически не бил по воротам, у нас было много шансов забить второй гол. После перерыва мы начали слишком уходить в оборону, и это снова вернуло «Интер» в игру. Они настолько сильны физически и настолько обладают высоким качеством, что мы должны были ожидать, что они будут сопротивляться», — приводит слова Итальяно DAZN.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на замену Джакомо Бонавентуры на 84-й минуте и не отметился результативными действиями.

После этого матча «Фиорентина» с 9 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Интер» с 13 очками — на первой строчке.