Нападающий "Ромы" Эдин Джеко оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на два матча Кубка Италии, сообщает портал Football Italia. Причиной послужило поведение 32-летнего боснийца во время матча 1/4 финала этого турнира против "Фиорентины" (1:7).

Джеко использовал оскорбительные выражения в адрес главного арбитра встречи Джанлуки Манганьелло. Дисквалификация форварда распространяется только на матчи Кубка Италии, поэтому он сможет принять участие в игре 22-го тура серии А против "Милана".

"Рома" занимает 5-е место в чемпионате Италии, имея в активе 34 очка после 21 тура.

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