Джастин Клайверт сдал положительный тест на коронавирус. В «Роме» заразились уже четыре футболиста

Нападающий «Ромы» Джастин Клайверт сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky Sport Italia.

21-летний голландце стал четвертым футболистом «волков», у которого диагностировали COVID-19 во время подготовки команды к новому сезону.

Коронавирус также выявили у голкипера Антонио Миранте, нападающего Карлеса Переса и защитника Бруну Переса.