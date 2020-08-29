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Джастин Клайверт сдал положительный тест на коронавирус. В «Роме» заразились уже четыре футболиста

15:12
Джастин Клайверт. Фото Instagram.
Джастин Клайверт. Фото Instagram.
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Нападающий «Ромы» Джастин Клайверт сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky Sport Italia.

21-летний голландце стал четвертым футболистом «волков», у которого диагностировали COVID-19 во время подготовки команды к новому сезону.

Коронавирус также выявили у голкипера Антонио Миранте, нападающего Карлеса Переса и защитника Бруну Переса.

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