Джастин Клайверт сдал положительный тест на коронавирус. В «Роме» заразились уже четыре футболиста
15:12
Нападающий «Ромы» Джастин Клайверт сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sky Sport Italia.
21-летний голландце стал четвертым футболистом «волков», у которого диагностировали COVID-19 во время подготовки команды к новому сезону.
Коронавирус также выявили у голкипера Антонио Миранте, нападающего Карлеса Переса и защитника Бруну Переса.
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