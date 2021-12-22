Джан Пьеро Гасперини: «Поле в Генуе не подходило для нашего быстрого паса»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил результат матча 19-го тура серии А против «Дженоа» (0:0).

«Я рад, что мы набрали 38 очков за половину сезона, это рекорд за мое время в «Аталанте», — цитирует специалиста Football Italia. — Мы неудачно играем на угловых. Возможно, наши соперники более организованные.

Мы были близки к голу пару раз. В таких матчах стандарты могут сыграть решающую роль. Сегодня у нас были трудности даже в том, чтобы поднять мяч вверх, тогда как состояние поля не подходило для нашего быстрого паса.

Достиг ли я пика с «Аталантой»? Нужно рассмотреть ряд аспектов. Сдержанность означает, что вы всегда задаете себе вопросы и думаете, что можно улучшить. Без этого приходит самоуверенность».

«Аталанта» занимает четвертое место в серии А.