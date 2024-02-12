Гасперини назвал Миранчука фундаментальным игроком «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после крупной победы над «Дженоа» (4:1) в матче 24-го тура серии А оценил игру российского игрока Алексея Миранчука. Он назвал его фундаментальным футболистом команды.

«Миранчук стал для «Аталанты» фундаментальным футболистом.

Скамакку заменил для того, чтобы в атаке у нас появилась свежесть», — цитирует Гасперини Tuttomercatoweb.

Россиянин вышел на поле во втором тайме и сделал результативные передачи на Эль Билала Туре. В этом сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей в серии А, забив 2 гола и сделав 3 голевые передачи.

«Аталанта» располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 42 очка.