Миранчука отметили в Италии за матч с «Сассуоло»

В субботу, 17 февраля, «Аталанта» разгромила дома «Сассуоло» (3:0) в матче 25-го тура серии А. Хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, провел на поле 74 минуты и принял активное участие в двух голевых атаках.

Издание L'Eco di Bergamo поставило россиянину оценку 6,5: «Первый мяч побывал в воротах гостей после добивания — голкипер Консильи парировал удар Миранчука. Во втором случае русский сделал классный предголевой пас на Хольма. Много работал на команду, раздавал выверенные передачи. Упустил явный шанс забить самому».

Tuttosport — 6,5: «Принимал участие в голевых моментах своей команды».

La Gazzetta dello Sport — 6,0 :"Упустил один голевой момент в первом тайме, а другой во втором. Но это именно он нанес удар, который неудачно отразил голкипер, чем помог Пашаличу открыть счет".

Corriere dello Sport — 6,0.

После победы над «Сассуоло» команда Джанпьеро Гасперини продолжает удерживать четвертое место, однако клуб из Бергамо ждет самая сложная серия игр в нынешнем сезоне.

Ближайшие четыре встречи «Аталанта» проведет с «Миланом», «Интером», «Болоньей» и «Ювентусом». При этом только прямого конкурента в борьбе за путевку в Лигу чемпионов «Болонью» бергамаски примут у себя, а матчи с грандами, занимающими первые три строчки в таблице, состоятся на выезде.