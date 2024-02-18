Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:43

Миранчука отметили в Италии за матч с «Сассуоло»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

В субботу, 17 февраля, «Аталанта» разгромила дома «Сассуоло» (3:0) в матче 25-го тура серии А. Хавбек хозяев Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, провел на поле 74 минуты и принял активное участие в двух голевых атаках.

Издание L'Eco di Bergamo поставило россиянину оценку 6,5: «Первый мяч побывал в воротах гостей после добивания — голкипер Консильи парировал удар Миранчука. Во втором случае русский сделал классный предголевой пас на Хольма. Много работал на команду, раздавал выверенные передачи. Упустил явный шанс забить самому».

Tuttosport — 6,5: «Принимал участие в голевых моментах своей команды».

La Gazzetta dello Sport — 6,0 :"Упустил один голевой момент в первом тайме, а другой во втором. Но это именно он нанес удар, который неудачно отразил голкипер, чем помог Пашаличу открыть счет".

Corriere dello Sport — 6,0.

После победы над «Сассуоло» команда Джанпьеро Гасперини продолжает удерживать четвертое место, однако клуб из Бергамо ждет самая сложная серия игр в нынешнем сезоне.

Ближайшие четыре встречи «Аталанта» проведет с «Миланом», «Интером», «Болоньей» и «Ювентусом». При этом только прямого конкурента в борьбе за путевку в Лигу чемпионов «Болонью» бергамаски примут у себя, а матчи с грандами, занимающими первые три строчки в таблице, состоятся на выезде.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
0
Читайте также
Роддик поспорил с Такером о безопасности в Москве
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гасперини назвал Миранчука в числе самых прогрессирующих игроков «Аталанты»

«Постоянно играет по принципу «один против всех». В Италии поддержали Хвичу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 24 20 3 1 59-12 63
2
 Ювентус 25 16 6 3 38-17 54
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Болонья 25 12 9 4 37-23 45
5
 Аталанта 24 14 3 7 47-23 45
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 24 11 4 9 29-26 37
8
 Фиорентина 24 11 4 9 36-28 37
9
 Торино 24 9 9 6 23-20 36
10
 Наполи 24 10 6 8 33-28 36
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 25 7 9 9 26-31 30
13
 Лечче 25 5 9 11 24-39 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Удинезе 24 3 13 8 24-37 22
16
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
17
 Сассуоло 24 5 5 14 29-45 20
18
 Верона 25 4 8 13 23-34 20
19
 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
20
 Салернитана 25 2 7 16 20-51 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.02 21:00
Торино – Лечче
 2 : 0
16.02 23:00
Интер – Салернитана
 4 : 0
17.02 17:00
Наполи – Дженоа
 1 : 1
17.02 20:00
Верона – Ювентус
 2 : 2
17.02 22:45
Аталанта – Сассуоло
 3 : 0
18.02 14:30
Лацио – Болонья
 1 : 2
18.02 17:00
Эмполи – Фиорентина
 - : -
18.02 17:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
18.02 20:00
Фрозиноне – Рома
 - : -
18.02 22:45
Монца – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 22 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 16 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости