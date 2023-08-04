Дзенга считает, что уход Лукаку из «Интера» не повлияет на игру команды
Экс-вратарь «Интера» Вальтер Дзенга прокомментировал возможный уход Ромелу Лукаку из команды. Сообщалось, что футболист продолжит карьеру в туринском клубе.
«Лукаку уйдет в «Ювентус». Но «Интер» легко переживет этот уход, как он пережил мой уход, уход Роналду, уход Моуринью. «Интер» важнее игрока», — цитирует слова Дзенги ITASportPress.
В прошлом сезоне Лукаку играл за «Интер» на правах аренды: в 37 матчах во всех турнирах он забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Влаховича 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, 14 забитых мячей и 4 голевые передачи.
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|Лацио
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|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
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|0
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7
|Ювентус
|0
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|0
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8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
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9
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|0
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10
|Торино
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|0
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11
|Монца
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
|0
|0
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|0
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38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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