Чинквини сообщил, что Кокорин не нужен «Фиорентине»

Бывший спортивный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини считает, что у нападающего Александра Кокорина нет шансов остаться в клубе из Флоренции.

«Да, пока Кокорин в «Фиорентине», Саша играет, забил гол в ворота «Катанзаро», но я думаю, что он все равно не входит в планы главного тренера клуба. Итальяно не нужен Кокорин. «Фиорентина» собирается приобрести другого нападающего. Думаю, у Кокорина нет никаких шансов остаться в Италии. Полагаю, куда более реально его возвращение в «Арис» ближе к концу августа», — считает Чинквини «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний форвард выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.